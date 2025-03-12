На Украине мужчину забрали в ТЦК после вызова скорой

В Тернополе мужчину забрали в ТЦК после того, как его жена вызвала скорую помощь

В Тернополе жена вызвала мужу скорую помощь, после чего мужчину забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает «Страна.ua».

Утверждается, что женщина обратилась к врачам, чтобы те приехали и вкололи мужу успокоительное. Однако вместе со скорой приехали полицейские и сотрудники ТЦК.

Скорая позже увезла мужчину в сопровождении автомобилей ТЦК и полиции.

Ранее в Коломыйском районе Ивано-Франковской области мобилизованный мужчина ранил ножом двух сотрудников ТЦК. В тот же день мобилизованного задержали полицейские.