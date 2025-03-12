На Украине сообщили о выходе ВСУ из Курской области

На Украине назвали вывод войск из Курской области частью переговорного процесса

Вывод украинских войск из Курской области является частью переговорного процесса. Так отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории российского региона назвали авторы Telegram-канала «Сотрудник ОП» (офиса президента).

«Наши вышли из Суджи, выходят из остальной территории Курской области. Вывод войск оттуда — часть переговорного процесса», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский политик и блогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что украинское командование дало приказ отходить своим подразделениям в Курской области. Он подчеркнул, что часть солдат уходит пешком, а украинские войска пытаются вывести всех, кого удастся.

При этом военный блогер Юрий Подоляка в Telegram назвал соответствующие сообщения «антикризом» Киева. По его словам, в рамках информационной кампании утверждается, что лучшие бригады ВСУ смогли выскользнуть из котла в Курской области.

При этом эксперт отметил, что многим подразделениям украинской армии действительно удалось покинуть регион, однако они оставили на российских территориях технику и остались небоеспособны. Он подчеркнул, что в то же время некоторые бригады ВСУ в регионе были уничтожены.

Ранее Forbes сообщил, что украинские войска начали покидать Курскую область. По данным издания, на территорию Украины отходят наиболее боеспособные бригады ВСУ.