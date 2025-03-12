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12:16, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о выходе ВСУ из Курской области

На Украине назвали вывод войск из Курской области частью переговорного процесса
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вывод украинских войск из Курской области является частью переговорного процесса. Так отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории российского региона назвали авторы Telegram-канала «Сотрудник ОП» (офиса президента).

«Наши вышли из Суджи, выходят из остальной территории Курской области. Вывод войск оттуда — часть переговорного процесса», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский политик и блогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что украинское командование дало приказ отходить своим подразделениям в Курской области. Он подчеркнул, что часть солдат уходит пешком, а украинские войска пытаются вывести всех, кого удастся.

При этом военный блогер Юрий Подоляка в Telegram назвал соответствующие сообщения «антикризом» Киева. По его словам, в рамках информационной кампании утверждается, что лучшие бригады ВСУ смогли выскользнуть из котла в Курской области.

При этом эксперт отметил, что многим подразделениям украинской армии действительно удалось покинуть регион, однако они оставили на российских территориях технику и остались небоеспособны. Он подчеркнул, что в то же время некоторые бригады ВСУ в регионе были уничтожены.

Ранее Forbes сообщил, что украинские войска начали покидать Курскую область. По данным издания, на территорию Украины отходят наиболее боеспособные бригады ВСУ.

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