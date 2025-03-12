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18:41, 12 марта 2025Мир

На Западе предположили реакцию Путина на предложение Трампа о прекращении огня

Politico: Путин попытается запутать американцев в переговорах о прекращении огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин попытается «запутать американцев» в переговорах о прекращении огня на Украине, чтобы итоговые условия соглашения отвечали интересам Москвы. Об этом пишет журнал Politico.

«Судя по тому, как Путин вел себя в ходе предыдущих дипломатических раундов с американцами в последние годы — по Сирии и Украине, — он, скорее всего, предпочтет затянуть дискуссии, выдвигая различные возражения и предлагая ряд запутанных встречных предложений», — предположили авторы материала.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом российский лидер указал, что нужна детальная работа над устранением первопричин начала украинского кризиса. Он подчеркнул, что это позволит достичь полноценного окончания конфликта, а не лишь прекращения огня.

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