Начато расследование после обнаружения тел в курском храме

СК возбудил дело о теракте после убийства ВСУ жителей села Черкасское Поречное

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после обнаружения тел в Церкви Воздвижения Креста Господня в курском селе Черкасское Поречное. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Расследование ведется в отношении украинских военнослужащих, вторгшихся на территорию Курской области. Тела четырех жителей села с признаками насильственной смерти были обнаружены российскими военными.

Следователи работают над опознанием погибших, назначены судебные экспертизы.

Причастные к преступлению представители вооруженных формирований Украины будут привлечены к ответственности, отметила Петренко.

11 марта появилось видео из курского села. У некоторых из жертв отсутствуют конечности. Судя по состоянию останков, тела пролежали несколько дней. Кроме того, в одном из домов российские бойцы нашли инвалида, которого, по их словам, перед смертью избивали бойцы ВСУ.

Минобороны России сообщило об освобождении села Черкасское Поречное 10 марта.