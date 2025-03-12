Напавшему с ножом на учеников российской школы юноше избрали меру пресечения

Напавшего на сверстников в Нижнем Новгороде юношу поместили под домашний арест

Суд поместил под домашний арест юношу, который напал с ножом на двух сверстников в здании школы в Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

Школьник пробудет под домашним арестом два месяца. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на расправу.

11 марта между учениками 8-го класса произошел конфликт, в ходе которого двое подростков получили ранения. Их госпитализировали. Нападавший скрылся, но позже был задержан полицейскими.

После случившегося следователи также возбудили дело о халатности. По их версии, нападение произошло в том числе из-за небрежного отношения к исполнению работниками школы своих обязанностей по обеспечению безопасности учащихся.