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16:34, 12 марта 2025Силовые структуры

Напавшему с ножом на учеников российской школы юноше избрали меру пресечения

Напавшего на сверстников в Нижнем Новгороде юношу поместили под домашний арест
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд поместил под домашний арест юношу, который напал с ножом на двух сверстников в здании школы в Нижнем Новгороде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

Школьник пробудет под домашним арестом два месяца. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на расправу.

11 марта между учениками 8-го класса произошел конфликт, в ходе которого двое подростков получили ранения. Их госпитализировали. Нападавший скрылся, но позже был задержан полицейскими.

После случившегося следователи также возбудили дело о халатности. По их версии, нападение произошло в том числе из-за небрежного отношения к исполнению работниками школы своих обязанностей по обеспечению безопасности учащихся.

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