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14:47, 12 марта 2025Наука и техника

Найден инновационный метод борьбы с ожирением

Nature Communications: Ген FTO помогает сохранить мышечную массу при похудении
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kwanchai.c / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Пекинского института стволовых клеток и регенерации выяснили, что ген FTO, связанный с ожирением, также влияет на рост мышц. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что эта генетическая особенность сначала ускоряет развитие мышц, но со временем приводит к нарушениям обмена веществ и повышенному риску диабета.

Используя технологию CRISPR — метод точечного редактирования ДНК, исследователи обнаружили, что у людей с определенной вариацией FTO мышцы растут быстрее, но при этом они быстрее теряют способность эффективно усваивать глюкозу, особенно на фоне жирной пищи. Это может объяснить, почему у некоторых людей развивается инсулинорезистентность и повышается риск ожирения.

Главное открытие состоит в том, что FTO можно контролировать, не допуская потери мышечной массы. Многие современные препараты для похудения, такие как агонисты GLP-1, способствуют снижению веса, но при этом уменьшают мышечную массу. Новая методика позволяет искать способы борьбы с ожирением, которые не только помогут избавиться от лишнего жира, но и сохранят мышцы.

Результаты также помогают объяснить, почему диабет 2 типа развивается задолго до появления первых симптомов. По словам авторов исследования, ключевая проблема начинается в мышцах, которые первыми утрачивают способность эффективно использовать глюкозу.

Ученые считают, что их открытие может привести к разработке новых лекарств, которые будут точечно регулировать FTO, помогая эффективно снижать вес без негативных последствий для организма. Ранее ученые обнаружили еще один механизм, который делает борьбу с ожирением более эффективной. Они выяснили, что отключение гена Plvap в печени мешает организму «почувствовать» голод, заставляя его продолжать активно сжигать сахар и перенаправлять жир в мышцы.

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