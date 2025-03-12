Найдена естественная защита от рака

EMBO Molecular Medicine: CMA может помочь в борьбе с распространением рака

Ученые из Каролинского института обнаружили механизм, способный естественным образом замедлять распространение раковых клеток. Исследование, опубликованное в EMBO Molecular Medicine, показало, что процесс шаперон-опосредованной аутофагии (CMA) может подавлять метастазы, вопреки прежним представлениям о его роли в опухолевом росте.

До сих пор считалось, что CMA способствует развитию рака, однако новое исследование показало обратное. Чтобы проверить роль этого процесса, ученые отключили у раковых клеток ген LAMP2A, который управляет CMA. В результате опухоли начали расти быстрее и активнее распространяться по организму.

Анализ образцов пациентов с раком легких и метастазами в мозге подтвердил, что уровень LAMP2A в метастазах был значительно ниже, чем в первичных опухолях, что подтверждает: CMA действительно может сдерживать распространение рака. Такой же эффект наблюдался в 19 других органах.

Как выяснили исследователи, CMA препятствует метастазированию, разрушая белки, которые помогают опухолевым клеткам менять структуру и перемещаться по организму. Это открытие делает активацию CMA потенциальной стратегией для борьбы с распространением рака.

Сегодня каждый третий пациент уже имеет метастазы на момент постановки диагноза. Специалисты разрабатывают методы искусственной стимуляции CMA, чтобы замедлить или полностью остановить рост вторичных опухолей. Авторы исследования надеются, что их открытие поможет создать новые, более эффективные противораковые препараты, улучшающие прогноз и качество жизни пациентов.