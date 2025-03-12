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09:29, 12 марта 2025Забота о себе

Назван помогающий похудеть не хуже «Оземпика» доступный каждому продукт

Диетолог Кристофер заявил, что яблоки помогают похудеть не хуже «Оземпика»
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: James Yarema / Unsplash

Яблоки помогают сбросить вес не хуже препарата для лечения сахарного диабета и ожирения «Оземпик», который в последние годы часто используют для похудения, заявил врач-диетолог Шон Кристофер. Как этот доступный каждому фрукт помогает сбросить вес, он объяснил в своем видео в соцсети TikTok, пишет Daily Mail.

В ролике диетолог утверждает, что содержащиеся в яблоках вещества полифенолы естественным образом влияют на выработку ответственного за жиросжигание гормона GLP-1, на который воздействует и «Оземпик». Кристофер объяснил, что при повышенном уровне этого гормона уровень сахара в крови снижается и остается на стабильно низком уровне, из-за чего притупляется чувство голода. Кроме того, GLP-1 поддерживает здоровье кишечника и нормальную работу обмена веществ.

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«Самое классное в том, что этот продукт в буквальном смысле делает то же самое, что и лекарства для похудения — и это не мое мнение, это твердая наука», — подчеркнул диетолог. Также, по его словам, яблоки способствуют похудению потому, что богаты клетчаткой, которая долго переваривается и тем самым позволяет дольше оставаться сытым.

Ранее сообщалось, что у популярной инъекции для похудения и лечения диабета «Оземпик» обнаружился опасный побочный эффект. Применявшие препарат американцы сталкиваются с потерей зрения.

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