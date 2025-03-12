Некоторым российским водителям напомнили о необходимости заменить права

Юрист Хаминский: Водителям, срок чьих прав истек в 2022 году, нужно их заменить

Тем водителям, у которых в 2022 году истекал срок действия прав, нужно их заменить в 2025 году, напомнил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Его цитирует РИА Новости.

Хаминский напомнил, что в 2022 году в России вступило в силу постановление, которое продлевало действие национальных водительских удостоверений на три года. В 2025 году этот срок заканчивается.

«В 2023 году указанный период был увеличен, и в него попали те водители, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 году», — напомнил юрист.

Если же срок действия документа истекал в 2023, 2024 или 2025 году, то, чтобы понять, когда будет пора менять документ, нужно просто прибавить к этой дате три года, пояснил Хаминский.

«Если срок действия прав истек 1 июня 2023 года, на замену водительского удостоверения нужно подать до 1 июня 2026 года», — привел он пример.

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