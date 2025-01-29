В Госдуме раскритиковали предложение разрешить сдавать экзамен на права экстерном

Депутат Ефимов выступил против идеи сдавать экзамен на права экстерном

Сдача на водительские права экстерном приведет к еще большему количеству жертв на российских дорогах, убежден член Комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. В беседе с «Лентой.ру» он раскритиковал соответствующую инициативу.

«Представьте, что перед вами поставили два автобуса: в одном водитель сдал экзамен экстерном, а в другом не экстерном. На какой сядете? Мы чего хотим? Жертв еще больше? Почему это вдруг экстерном? Что у нас случилось? Вот, летчик: один сдал экстерном, другой — не экстерном, или машинист: один сдал откуда-то из дома, а другой потел на занятиях и сдавал, как положено. Это ведет к еще большим жертвам на российских дорогах. Я категорически против», — высказался парламентарий.

Ранее депутат Антон Ткачев выступил с предложением дать будущим водителям права сдавать экзамен на водительское удостоверение экстерном.

Письмо с инициативой он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Согласно документу, Ткачев просит «оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы». Сейчас для сдачи экзамена в ГИБДД необходимо 56 учебных часов.