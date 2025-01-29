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11:45, 29 января 2025Россия

В Госдуме предложили разрешить сдавать экзамен на права по-новому

Депутат ГД Ткачев предложил разрешить сдавать экзамен на права экстерном
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России нужно дать будущим водителям права сдавать экзамен на водительское удостоверение экстерном. С таким предложением выступил депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Антон Ткачев, который направил его главе МВД Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы», — говорится в обращении парламентария к министру. Сейчас для сдачи экзамена в ГИБДД необходимо 56 учебных часов.

Нормы закона, которые исключили самостоятельную подготовку водителей для получения прав управления мотоциклами и легковыми автомобилями, вступили в силу в 2013 году. Как отметил Ткачев, тогда такое решение было продиктовано проблемами, которые в настоящее время устранены. В их числе, например, большое количество «серых» автошкол и возможность сотрудников ГИБДД получать взятки за выдачу прав.

По мнению парламентария, занятия с инструктором спустя 30 часов вождения являются отработкой уже усвоенных навыков и повторяют одни и те же маршруты.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что речи о том, чтобы снизить возраст, с которого гражданам дается право управления транспортным средством, не идет. В России с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами (категория А1) и мопедами (М).

ЖЗЛ
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