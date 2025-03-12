Жена режиссера «Аватара» посмотрела третью часть фильма и проплакала четыре часа

Режиссер Кэмерон рассказал, что третья часть «Аватара» довела его жену до слез

Режиссер культовых научно-фантастических фильмов Джеймс Кэмерон рассказал, что его жена актриса Сьюзи Эмис Кэмерон проплакала несколько часов после просмотра третьей части фильма «Аватар». Его цитирует Empire.

По словам режиссера, новую часть франшизы «Аватар. Огонь и пепел» его супруга посмотрела в конце 2024 года. «Она рыдала четыре часа. Все пыталась взять себя в руки, чтобы сказать что-то конкретное, но потом просто снова начинала плакать. В итоге я сказал: "Дорогая, мне пора спать. Извини, поговорим об этом в другой раз"», — вспомнил кинематографист.

Ранее сообщалось, что Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании Stability AI, занимающейся разработкой нейросетей.