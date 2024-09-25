Режиссер «Аватара» вошел в руководство создающей нейросети компании

Джеймс Кэмерон стал менеджером компании Stability AI, разрабатывающей нейросети

Режиссер культовых научно-фантастических фильмов Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании Stability AI, занимающейся разработкой нейросетей. Об этом сам режиссер сообщил изданию The Hollywood Reporter.

Сейчас компания развивает собственную нейросеть Stable Diffusion, генерирующую по запросу изображения и видео.

«Я всю карьеру искал и использовал в работе прорывные технологии, и новый шаг в этой области сегодня — сочетание генеративных моделей и создания CGI», — рассказал постановщик.

Ранее стало известно, что Кэмерон раскрыл подробности следующей части «Аватара».