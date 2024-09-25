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14:25, 25 сентября 2024Культура

Режиссер «Аватара» вошел в руководство создающей нейросети компании

Джеймс Кэмерон стал менеджером компании Stability AI, разрабатывающей нейросети

Фото: Toby Melville / Reuters

Режиссер культовых научно-фантастических фильмов Джеймс Кэмерон вошел в совет директоров компании Stability AI, занимающейся разработкой нейросетей. Об этом сам режиссер сообщил изданию The Hollywood Reporter.

Сейчас компания развивает собственную нейросеть Stable Diffusion, генерирующую по запросу изображения и видео.

«Я всю карьеру искал и использовал в работе прорывные технологии, и новый шаг в этой области сегодня — сочетание генеративных моделей и создания CGI», — рассказал постановщик.

Ранее стало известно, что Кэмерон раскрыл подробности следующей части «Аватара».

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      Андрей Шеньшаков
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