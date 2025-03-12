Россиян предупредили об опасности популярного чистящего средства

Химик Дорохов: Средства для чистки стекол могут вызывать аллергические реакции

Средства для чистки стекол могут вызывать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей, заявил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Об опасности популярного чистящего средства специалист предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Неудачный выбор средства для чистки стекол и зеркал способен привести к возникновению разводов, повреждению поверхности стекла и даже неблагоприятным последствиям для здоровья. Поэтому важно иметь представление о составляющих таких средств и обращать внимание на состав средства при покупке», — предостерег Дорохов.

Специалист посоветовал перед покупкой чистящего средства внимательно изучить его состав.

«Лучше отказаться от покупки продуктов с повышенным содержанием аммиака, хлора, парабенов и фталатов. Эти вещества могут повредить покрытия рам, резиновые уплотнения и металлические части окон, приводя к коррозии и ухудшению прозрачности стекла», — добавил он.

Продолжительное воздействие паров аммиака способно увеличить риск возникновения хронических респираторных болезней и аллергий. К тому же применение таких средств оказывает отрицательное влияние на состояние окружающей среды Андрей Дорохов доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Для ухода за окнами с деревянными рамами Дорохов не рекомендовал применять средства, содержащие нашатырный спирт и высокий процент спиртов и аминов. Рамы из пластика ПВХ же, по его словам, достаточно устойчивы ко многим растворителям, однако все равно стоит проявлять осторожность при использовании агрессивных составов.

«Стоит помнить о том, что любое моющее средство при продолжительном воздействии может спровоцировать разбухание и раздражение кожи. Наличие в составе средств отдушек и красителей чревато аллергическими реакциями и раздражением дыхательных путей. Это особенно важно учитывать людям, страдающим аллергией и склонных к экземе», — сказал специалист.

Прежде чем впервые воспользоваться новым средством, рекомендуется опробовать его на небольшом участке стекла. Следование рекомендациям производителя поможет достичь наилучших результатов и минимизировать риски Андрей Дорохов доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА

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