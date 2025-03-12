Пассажир заявил об «учениках Сатаны» в самолете и проглотил четки

Пассажир Envoy Air ударил бортпроводника и проглотил четки на рейсе в США

Пассажир американской региональной авиакомпании Envoy Air устроил дебош в самолете и проглотил четки. Подробностями истории поделился телеканал ABC News.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в понедельник, 10 марта, на рейсе из Саванны в Майами, США.

По данным ФБР, вскоре после взлета бортпроводники обратили внимание на одного из пассажиров, который начал «топать, бессвязно кричать и трястись». Когда член экипажа подошел к 31-летнему мужчине, имя которого не раскрывается, тот ударил его ногой в грудь. Затем дебошир стал пинать и бить кулаками переднее сиденье и сломал его спинку.

Из-за произошедшего пилотам пришлось вернуться в аэропорт Саванны. После приземления злоумышленник бросился к выходу из самолета и нанес удары кулаками еще одному бортпроводнику. В заявлении ФБР говорится, что мужчина летел со своей сестрой. Перед тем, как у него случился приступ агрессии, он велел родственнице «закрыть глаза и молиться, потому что ученики Сатаны последовали за ними в самолет».

Дебошира задержала полиция аэропорта, его доставили в местную больницу, а затем поместили в тюрьму округа Чатем в штате Джорджия. Сестра мужчины рассказала ФБР, что ее брат проглотил четки, потому что они «являются оружием силы в духовной войне». Она добавила, что у ее родственника нет психических заболеваний и других медицинских проблем.

Ранее пьяный пассажир другой иностранной авиакомпании — JetBlue — ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс. После нападения стюардессы помогли пострадавшей спрятаться в туалете.