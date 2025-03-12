Песню Егора Летова отправили в космос

Песню Егора Летова «Все идет по плану» отправили на Луну

Группа Massive Attack исполнила кавер-версию песни «Все идет по плану» советского рокера Егора Летова и отправила запись в космос. Об этом британские музыканты сообщили в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Запись отправилась на Луну в рамках проекта Piccadilly Un:Plugged, посвященного проблеме безответственного освоения космоса и вреда, который такой подход наносит экологии. Сообщается, что аудиосигнал достиг поверхности спутника и вернулся на Землю.

Песня «Все идет по плану» была выпущена в 1988 году. Она стала одной из самых узнаваемых композиций панк-рок-музыканта Егора Летова и его группы «Гражданская оборона».

Ранее сообщалось, что песню Children of the Earth группы Imagine Dragons отправили на Луну. По задумке ученых, корабль после приземления должен был передать радиосигнал с Луны на Землю, что стало бы первым подобным случаем в истории изучений космического пространства.