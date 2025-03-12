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16:29, 12 марта 2025Экономика

Подсчитано количество оказавшихся в мусорке цветов после 8 марта

Глава РЭО Буцаев: После 8 марта россиянки выбрасывают почти 9 тонн цветов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После 8 марта россиянки выбрасывают почти девять тонн цветов. Количество отходов от букетов, оказавшихся в мусорке после праздников, раскрыл генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Экономисты подсчитали, что ежегодно в Международный женский день магазины продают около 160 миллионов цветков. «Если каждый весит 70 граммов, то это 11,2 тысячи тонн общей массы», — подсчитал глава РЭО.

Буцаев допустил, что 80 процентов этих цветов через несколько дней окажутся на помойке — тогда на свалках окажется 8960 тонн отходов. Специалист уточнил, что такой мусор считается органическим, поэтому его выбрасывать стоит в контейнеры для смешанных отходов.

Ранее россиян предупредили, что выбрасывать весь мусор в один бак опасно для природы и здоровья людей. Самый простой способ позаботиться об окружающей среде — разделять отходы на вторсырье и не подлежащие переработке.

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