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15:03, 12 марта 2025МирЭксклюзив

Политолог назвал выгоду для Трампа при прекращении огня на Украине

Политолог Василий Кашин: Трамп заинтересован в разблокировке сотрудничества с РФ
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп, добиваясь прекращения огня на Украине, показывает интерес к сотрудничеству с Россией. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Они [США] также заинтересованы в частичной разблокировке ряда направлений сотрудничества с Россией. США, во-первых, надеются ослабить этим экономические связи России и Китая», — назвал политолог выгоду Вашингтона в случае прекращения огня.

С другой стороны, для Соединенных Штатов сейчас важно содействие РФ или хотя бы невмешательство при решении различных региональных проблем — в частности, ближневосточного вопроса.

Наконец, Вашингтон настроен восстановить отдельные направления экономического сотрудничества, где есть серьезный потенциал. Особенно это касается тех сфер, где раньше доминировали европейские страны и где теперь США могут занять их нишу, полагает Василий Кашин.

Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен посоветовал Дональду Трампу предложить прекращение огня на Украине в первую очередь сильной стороне. При этом продвижение российских войск в Курской области, по его словам, указывает на выигрышную позицию Москвы на данном этапе.

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