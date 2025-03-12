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11:03, 12 марта 2025Мир

Польский генерал заявил о триумфе России в Курской области

Польский генерал Пацек: Армия России близка к полному триумфу в Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская армия побеждает в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области и близка к «полному триумфу». Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек в интервью радиостанции TOK FM.

«Украина находится в очень трудной ситуации. Особенно в Курской области россияне близки к полному триумфу», — сказал он.

По словам генерала, Россия осознает трудное положение противники и понимает, что побеждает. Он подчеркнул, что российским вооруженным силам также благоприятствует хаос, который вызвали США с января 2025 года в отношении Украины.

Ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что Россия может попытаться пересмотреть американо-украинский план по прекращению огня или сказать, что он не распространяется на территорию, захваченную Украиной под Курском.

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