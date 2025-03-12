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09:46, 12 марта 2025Мир

В США заявили о возможном выдвижении Путиным одного условия по прекращению огня

Bloomberg: В США задались вопросом, что скажет Трамп при отказе РФ от его плана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывший посол США на Украине и старший директор Атлантического совета Джон Хербст задался вопросом, как администрация президента США отреагирует на возможный отказ России от американо-украинского плана по 30-ти дневному прекращению огня в зоне конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам эксперта, вместо того, чтобы полностью отвергнуть соглашение, президент России Владимир Путин может попытаться пересмотреть его или сказать, что он не распространяется на территорию, захваченную Украиной под Курском.

«Москва будет продолжать придерживаться своего курса, и что тогда скажет администрация Трампа?» — отметил он.

Ранее в США обратили внимание на важную деталь в заявлении по итогам встречи американских и украинских представителей в Саудовской Аравии. Отмечается, что в совместном заявлении сторон не указан способ достижения прекращения огня.

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