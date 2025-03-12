В США обратили внимание на важную деталь в заявлении по итогам переговоров с Украиной

NYT: В заявлении после встречи США и Украины не указан способ прекращения огня

В совместном заявлении по итогам встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии не указан способ достижения прекращения огня. Внимание на эту деталь обратило издание The New York Times (NYT).

«В коммюнике не содержится подробностей о том, как может быть осуществлено прекращение огня», — отмечается в публикации.

Издание также подчеркивает, что предыдущие соглашения о прекращении огня на Украине, принятые до начала специальной военной операции, оказались «чертовски сложными» в выполнении.

Ранее Украина по итогам переговоров в Джидде выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Вашингтон отменил паузу в обмене разведданными и восстанавливает помощь в обеспечении безопасности страны.