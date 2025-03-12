Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:51, 12 марта 2025Мир

В США обратили внимание на важную деталь в заявлении по итогам переговоров с Украиной

NYT: В заявлении после встречи США и Украины не указан способ прекращения огня
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В совместном заявлении по итогам встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии не указан способ достижения прекращения огня. Внимание на эту деталь обратило издание The New York Times (NYT).

«В коммюнике не содержится подробностей о том, как может быть осуществлено прекращение огня», — отмечается в публикации.

Издание также подчеркивает, что предыдущие соглашения о прекращении огня на Украине, принятые до начала специальной военной операции, оказались «чертовски сложными» в выполнении.

Ранее Украина по итогам переговоров в Джидде выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня. Вашингтон отменил паузу в обмене разведданными и восстанавливает помощь в обеспечении безопасности страны.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров рассказал об опасном компромиссе по Украине

    Боец Молчан рассказал об уничтожении группировки ВСУ в Новоочеретоватом

    Лавров дал интервью американским блогерам

    Раскрыта обстановка в Судже после ночных боев

    Российская и американская спецслужбы возобновили взаимодействие

    В США заявили о возможном выдвижении Путиным одного условия по прекращению огня

    СДЭК изменил представление о доставке. Почему его выбирают миллионы?

    Реклама

    НХЛ изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

    Вслед за самозапретом на кредиты в России задумали ввести самозапрет на покупки

    Суд вынес приговор Саакашвили по делу о растрате госсредств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше