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05:30, 12 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании 15 марта
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В субботу, 15 марта, в Москву придет похолодание, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об изменении температуры синоптик предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«До пятницы включительно у нас сохранится теплая погода. В пятницу как раз начнутся изменения в погоде: давление резко упадет и поднимется юго-западный сильный ветер, порывы до 15-18 метров в секунду. Это будут предвестники дальнейшего изменения погоды. Начнется довольно интенсивный дождь. В субботу уже придет другая воздушная масса, и будет прохладно. Градусов на десять сразу понизится температура», — рассказал Шувалов.

Если в пятницу будет 12-13 градусов, то в субботу уже будет не выше 4-5 градусов дневная температура и отрицательная ночная температура. Мы почувствуем возврат мартовской погоды

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

Ранее серпентолог и змеелов Владислав Старков рассказал, что из-за теплой погоды в Подмосковье раньше времени проснулись ядовитые гадюки. По его словам, гадюки не нападают первыми, однако при наличии угрозы становятся агрессивными. Старков сообщил, что особенную опасность эти змеи представляют для детей, пожилых людей и домашних животных.

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