Москвичей предупредили о похолодании

Синоптик Шувалов предупредил москвичей о похолодании 15 марта

В субботу, 15 марта, в Москву придет похолодание, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об изменении температуры синоптик предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«До пятницы включительно у нас сохранится теплая погода. В пятницу как раз начнутся изменения в погоде: давление резко упадет и поднимется юго-западный сильный ветер, порывы до 15-18 метров в секунду. Это будут предвестники дальнейшего изменения погоды. Начнется довольно интенсивный дождь. В субботу уже придет другая воздушная масса, и будет прохладно. Градусов на десять сразу понизится температура», — рассказал Шувалов.

Если в пятницу будет 12-13 градусов, то в субботу уже будет не выше 4-5 градусов дневная температура и отрицательная ночная температура. Мы почувствуем возврат мартовской погоды Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

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