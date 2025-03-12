Признание россиянина в переводе криптовалюты террористическому легиону попало на видео

ФСБ показала задержание и признание россиянина в переводе денег на Украину

ФСБ обвинила россиянина в госизмене после переводов криптовалюты террористам на Украину

Начало событий в новости ФСБ обвинила россиянина в госизмене после переводов криптовалюты террористам на Украину

ФСБ показала видео задержания в Нижнем Новгороде 23-летнего россиянина, который перевел денежные средства в виде криптовалюты запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"». Запись публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики врываются в квартиру подозреваемого. Он изучает документы, его в наручниках ведут в служебный автомобиль. На видео мужчина признается, что выступал против проведения специальной военной операции, поэтому решил спонсировать украинский легион. Он отправил деньги на закупку дрона.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он арестован.