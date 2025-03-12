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03:45, 12 марта 2025Забота о себе

Психиатр объяснил срыв на чипсы при стрессе

Психиатр Ответчиков объяснил срывы на нездоровую пищу эволюцией
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Срывы на нездоровую пищу, включая чипсы и конфеты, можно объяснить спецификой эволюции человека, рассказал врач-психиатр, психотерапевт Михаил Ответчиков. О том, как действует человек в условиях хронического стресса, врач рассказал в беседе с KP.RU.

По словам Ответчикова, если человек оказывается в условиях хронического стресса — переутомление на работе, недосып, сложности в семье, — он больше склонен совершать необдуманные, привычные действия. «Например, хватает чипсы или конфеты, закуривает. Даже если в остальное время успешно держит себя в руках и старается вести здоровый образ жизни», — отметил врач.

Он добавил, что при стрессе в мозге активируются участки, отвечающие за адаптацию к чрезвычайным ситуациям, а обдумывание, рациональное мышление частично подавляются, поскольку в критические моменты, когда возникает угроза, нужно действовать быстро, не тратя время на размышления. «Это эволюционный механизм, который был необходим нашим предкам для выживания. Сейчас же, когда мы сталкиваемся с постоянными перегрузками на работе, проблемами в личной жизни, хронической тревогой, тоже запускается такой механизм», — объяснил Ответчиков.

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Переключение на автоматические способы реагирования вместо того, чтобы искать более рациональный выход из ситуации, психиатр называет «режимом автопилота». Чтобы бороться с ним, доктор рекомендовал заниматься физической активностью, которая приносит удовольствие, и увеличивать нагрузки постепенно.

Варианты могут быть самые разные. Кто-то включает любимую музыку при занятиях спортом. Кто-то ставит себе цель пройти столько-то километров, и когда справляется, в мозге срабатывает механизм

Михаил Ответчиковпсихиатр

Также он посоветовал награждать себя привычными вредными угощениями только после физических нагрузок и повышать доступность полезных перекусов — класть в тумбочку на работе не шоколадки и печенье, а орехи, яблоки или нарезанную палочками морковь.

Ранее британский психиатр Питер Райс раскрыл неочевидные признаки скрытого алкоголизма. По его словам, о запое можно говорить, если женщина употребляет за раз более шести единиц алкоголя, а мужчина — более восьми единиц. Для женщин это эквивалентно 500 миллилитрам вина крепостью 12 процентов, для мужчин — 750 миллилитрам вина.

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