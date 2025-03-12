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23:56, 12 марта 2025Мир

Раскрыт «автор» оставленной ВСУ в Судже надписи

«Царьград»: Надпись в Судже, вероятно, оставили грузинские наемники
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Надпись в центре города Суджа в Курской области, вероятнее всего, оставили грузинские наемники. «Авторов» обращения к российским военным раскрыл «Царьград».

В статье обращается внимание на ошибку в написании буквы «И». В украинском алфавите, как и в русском, нет буквы «N». Это указывает на то, что надпись, скорее всего, сделали неславянские авторы.

Кроме того, в тексте имеется большое количество ошибок, некоторые из которых не смогут допустить носители украинского языка. Последним доказательством является то, что надпись в Судже отсылает к написанной русскими бойцами на стене грузинской войсковой части в Гори в 2008 году фразе, отмечается в материале.

«Так что с 99-процентной вероятностью надпись в Судже сделали грузинские наемники, которых сейчас полно сражается на стороне ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»). Так как, по всей видимости, у них до сих пор незалеченная фантомная боль от надписи в Гори», — пишет «Царьград».

Ранее в сети появилось новое видео из центра Суджи Курской области, перешедшей под контроль российских войск. На кадрах, снятых с воздуха возле местной администрации, видно российских военнослужащих, которые развернули флаги участвовавших в освобождении города войск и триколор на фоне оставленной в центре площади фразы «Русские научитесь воевать».

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