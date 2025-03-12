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07:16, 12 марта 2025Бывший СССР

Раскрыта обстановка под Купянском

Военный эксперт Марочко заявил о попытке ВСУ атаковать у Купянска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких участках фронта под Купянском Харьковской области попытались атаковать. Его слова приводит ТАСС.

Марочко заявил о попытке ВСУ атаковать у Купянска и сообщил, что основные удары были нанесены в районах населенных пунктов Голубовка, Кучеровка и Петропавловка.

«ВС РФ ведут маневренную оборону и пресекают попытки украинских боевиков расширить зону контроля», — заключил он.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС РФ. По его словам, российские военные ведут подготовку для дальнейшего продвижения.

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