Раскрыта обстановка под Купянском

Военный эксперт Марочко заявил о попытке ВСУ атаковать у Купянска

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких участках фронта под Купянском Харьковской области попытались атаковать. Его слова приводит ТАСС.

Марочко заявил о попытке ВСУ атаковать у Купянска и сообщил, что основные удары были нанесены в районах населенных пунктов Голубовка, Кучеровка и Петропавловка.

«ВС РФ ведут маневренную оборону и пресекают попытки украинских боевиков расширить зону контроля», — заключил он.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС РФ. По его словам, российские военные ведут подготовку для дальнейшего продвижения.