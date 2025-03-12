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15:20, 12 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о задержанном директоре филиала РАНХиГС

В Нижнем Новгороде директора филиала РАНХиГС Парамонова подозревают в коррупции
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Директора Нижегородского института управления — филиала РАНХиГСАлександра Парамонова и его подчиненных подозревают в коррупции. Подробности «Ленте.ру» раскрыли в Следственном комитете России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски. Скоро им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, в период с 2019 по 2025 годы Парамонов и его подчиненные получали взятки за зачисление студентов в вуз, а потом выдачу им документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения. Правоохранители выяснили, что глава института и один из его подчиненных получили от одного из студентов более миллиона рублей. За эти деньги студент смог без сдачи зачетов и экзаменов получить диплом.

О задержании Парамонова сообщалось 12 марта.

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