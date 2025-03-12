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18:15, 12 марта 2025Бывший СССР

Рогов сообщил об ударе по отелю с наемниками ВСУ

Рогов: ВС РФ ударили по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге. Об этом заявил педседатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска нанесли ракетный удар по отелю "Дружба" в Кривом Роге, в котором проживали французские наемники и офицеры ВСУ, которых готовили к заброске в Курскую область», — заявил чиновник. О потерях со стороны украинских военных не сообщается.

Ранее Рогов заявил, что Армия России освободила пять квадратных километров в районе населенных пунктов Жеребянки и Каменское. Это произошло на степногорском направлении.

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