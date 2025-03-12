Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:03, 12 марта 2025Экономика

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор валежника в лесу

Юрист Безделин: За сбор валежника в лесу могут оштрафовать и посадить в тюрьму
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За сбор валежника в лесу россиян могут оштрафовать или посадить в тюрьму, если не соблюдать правила. О наказании за заготовку дров предупредил ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин, пишет «Прайм».

Валежником считают лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучья. При этом важно, чтобы они не были порубочными остатками в местах лесосечных работ. Забирать себе такие части деревьев можно свободно и бесплатно, если соблюдать способы сбора и делать это в разрешенных местах. За нарушение этих правил предусмотреть штраф до 500 рублей, отметил юрист.

Частые признаки валежника — опавшие листья или хвоя, изменение цвета древесины и прекращение движения сока по стволу. Дерево должно лежать на земле без признаков спиливания. Однако сухостойные, поваленные ветром или снегом деревья валежником считаться не будут — за их сбор могут оштрафовать на 5000 рублей и лишить использованной для этого техники, рассказал Безделин.

«Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей», — подчеркнул юрист.

Ранее россиян предупредили о штрафах за заброшенные земельные участки. По новой инициативе собственники участка в населенных пунктах, в том числе владельцы садовых и огородных участков, должны использовать его в соответствии с его целевым назначением.

    Обсудить
    Последние новости

    На центральной площади Суджи подняли российский флаг

    Российскому информагентству придется закрыть корпункт в Европе

    Раскрыта неожиданная опасность шумных дорог

    В Кремле раскрыли позицию по предложенному перемирию

    Европа ответит на тарифы Трампа пошлинами на куриные крылышки и женское белье

    В российском регионе осудят расправившегося с домогавшимся его односельчанином священника

    Пенсии в России упали ниже трети от средней зарплаты

    Перечислены основные риски использования цифрового рубля

    Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

    SHAMAN назвал Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше