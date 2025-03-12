Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор валежника в лесу

Юрист Безделин: За сбор валежника в лесу могут оштрафовать и посадить в тюрьму

За сбор валежника в лесу россиян могут оштрафовать или посадить в тюрьму, если не соблюдать правила. О наказании за заготовку дров предупредил ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин, пишет «Прайм».

Валежником считают лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучья. При этом важно, чтобы они не были порубочными остатками в местах лесосечных работ. Забирать себе такие части деревьев можно свободно и бесплатно, если соблюдать способы сбора и делать это в разрешенных местах. За нарушение этих правил предусмотреть штраф до 500 рублей, отметил юрист.

Частые признаки валежника — опавшие листья или хвоя, изменение цвета древесины и прекращение движения сока по стволу. Дерево должно лежать на земле без признаков спиливания. Однако сухостойные, поваленные ветром или снегом деревья валежником считаться не будут — за их сбор могут оштрафовать на 5000 рублей и лишить использованной для этого техники, рассказал Безделин.

«Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей», — подчеркнул юрист.

Ранее россиян предупредили о штрафах за заброшенные земельные участки. По новой инициативе собственники участка в населенных пунктах, в том числе владельцы садовых и огородных участков, должны использовать его в соответствии с его целевым назначением.