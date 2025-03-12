Россиян предупредили об опасности при желтом цвете горящего газа

МЧС: Горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования

Горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Как заявили в ведомстве, в случае, если газ стал желтым, нужно вызвать специалиста. «Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру "104"», — отметили в МЧС.

Представитель ведомства добавил, что ремонт газового оборудования необходимо доверять только профессионалам.

В ночь на 5 марта мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов города Белореченска Краснодарского края. Это произошло из-за утечки газа. Пострадали три человека, здание частично обрушилось. После случившегося в городе ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.