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06:02, 12 марта 2025Россия

Россиян предупредили об опасности при желтом цвете горящего газа

МЧС: Горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Как заявили в ведомстве, в случае, если газ стал желтым, нужно вызвать специалиста. «Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру "104"», — отметили в МЧС.

Представитель ведомства добавил, что ремонт газового оборудования необходимо доверять только профессионалам.

В ночь на 5 марта мощный взрыв прогремел в одном из жилых домов города Белореченска Краснодарского края. Это произошло из-за утечки газа. Пострадали три человека, здание частично обрушилось. После случившегося в городе ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

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