Россиянам назвали опасный цвет газа на плите

МЧС: Если газ из плиты приобрел желтый оттенок, нужно срочно ее выключить

Если газ из кухонной плиты приобрел желтый оттенок, нужно срочно ее выключить и вызвать специалистов по номеру 104. Опасный цвет пламени назвали россиянам в пресс-службе МЧС России, пишет РИА Новости.

В норме газ на кухне должен быть синего цвета — любые отличия должны вызвать опасения у жильцов, подчеркнули в ведомстве.

«Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру "104"», — призвали в МЧС. При этом ремонт газового оборудования следует доверять только профессионалам.

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