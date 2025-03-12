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11:04, 12 марта 2025Экономика

Россиянам назвали опасный цвет газа на плите

МЧС: Если газ из плиты приобрел желтый оттенок, нужно срочно ее выключить
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Если газ из кухонной плиты приобрел желтый оттенок, нужно срочно ее выключить и вызвать специалистов по номеру 104. Опасный цвет пламени назвали россиянам в пресс-службе МЧС России, пишет РИА Новости.

В норме газ на кухне должен быть синего цвета — любые отличия должны вызвать опасения у жильцов, подчеркнули в ведомстве.

«Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру "104"», — призвали в МЧС. При этом ремонт газового оборудования следует доверять только профессионалам.

Ранее шести категориям россиян рассказали о возможности не платить за воду, газ и свет. От оплаты счетов освобождают россиян с почетными званиями. Так, бесплатно пользоваться светом, газом и водой могут граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя России или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, Герои Труда РФ, Герои Социалистического Труда, награжденные в советское время, полные кавалеры ордена Трудовой Славы (обладатели трех степеней ордена), уточнили эксперты.

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