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06:30, 12 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали об изменениях цен на недвижимость весной

Аналитик Чегодаева: Цены на недвижимость весной не изменятся
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Цены на недвижимость в России весной вряд ли ждут серьезные изменения, заявила в разговоре с «Лентой.ру» руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева. Она объяснила, что рынок все еще нащупывает равновесное состояние.

«Февраль показал достаточно серьезный прогресс на рынке новостроек по отношению к январю. Он отыграл падение января практически на 28 процентов и показал рост на 51 процент по сравнению с уровнем февраля 2024 года, — рассказала аналитик. — Также до 48,8 процента выросла доля ипотечных сделок. Многие застройщики предлагают несколько вариантов семейной ипотеки, что также приводит к росту продаж».

Весной на рост продаж недвижимости, как считает Чегодаева, будут влиять два фактора: разнообразие ипотечных программ от застройщиков, а также возможность рассрочки. Динамика цен, по ее оценке, будет крайне незначительной, потому что рынок еще нащупывает равновесное состояние, в котором выгодны и покупка, и продажа жилья.

«На сегодняшний день все еще действуют достаточно высокие ставки по депозитам, поэтому финансовая модель большинства потребителей остается сберегательной. Они заняли выжидательную позицию, пока не стабилизируются экономические факторы», — объяснила Чегодаева.

Ранее в Центробанке заверили, что массовых банкротств среди отечественных застройщиков не предвидится. С трудностями, как ожидается, столкнутся лишь отдельные компании, общей тенденция не станет.

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