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12:10, 12 марта 2025Силовые структуры

Россиянин пришел в тир и получил ранение в грудь

В Ленобласти мужчина погиб в тире из-за огнестрельного ранения в грудь
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области 31-летний мужчина из Архангельска пришел в тир и получил огнестрельное ранение в грудь. Об этом сообщает «78.ru».

По данным канала, ЧП произошло 11 марта в стрелковом тире «Мишень», расположенном на Копорском шоссе в Сосновом Бору. От полученного ранения мужчина не выжил. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области 52-летний первый заместитель главы Богучарского района Алексей Кожанов выстрелил в своего 72-летнего товарища во время охоты.

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