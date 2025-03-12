Россиянин пришел в тир и получил ранение в грудь

В Ленобласти мужчина погиб в тире из-за огнестрельного ранения в грудь

В Ленинградской области 31-летний мужчина из Архангельска пришел в тир и получил огнестрельное ранение в грудь. Об этом сообщает «78.ru».

По данным канала, ЧП произошло 11 марта в стрелковом тире «Мишень», расположенном на Копорском шоссе в Сосновом Бору. От полученного ранения мужчина не выжил. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области 52-летний первый заместитель главы Богучарского района Алексей Кожанов выстрелил в своего 72-летнего товарища во время охоты.