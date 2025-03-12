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11:33, 12 марта 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 12 годам колонии за расправу над мужчиной на стадионе

В Челябинской области осудили застрелившего молодого человека на стадионе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Челябинской области приговорили к 12 годам колонии мужчину за расправу над молодым человеком на стадионе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Осужденный признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, вечером 14 мая 2024 года на стадионе в городе Миассе между двумя компаниями местных жителей произошел конфликт, в ходе которого 27-летний мужчина выстрелил из ружья в молодого человека. Пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью. Далее фигурант произвел еще не менее двух выстрелов в брата потерпевшего, но промахнулся.

В ходе следствия осужденный вину признал. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали троих подозреваемых в совершенной 16 лет назад расправе.

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