Россиянина приговорили к 12 годам колонии за расправу над мужчиной на стадионе

В Челябинской области осудили застрелившего молодого человека на стадионе

В Челябинской области приговорили к 12 годам колонии мужчину за расправу над молодым человеком на стадионе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Осужденный признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, вечером 14 мая 2024 года на стадионе в городе Миассе между двумя компаниями местных жителей произошел конфликт, в ходе которого 27-летний мужчина выстрелил из ружья в молодого человека. Пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью. Далее фигурант произвел еще не менее двух выстрелов в брата потерпевшего, но промахнулся.

В ходе следствия осужденный вину признал. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали троих подозреваемых в совершенной 16 лет назад расправе.