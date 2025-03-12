Россиянки массово полюбили устраивать девичники в одном древнем русском городе

Life: Суздаль стал модным местом для отдыха российской молодежи

Древний город Суздаль во Владимирской области стал модным местом для отдыха российской молодежи. О том, что соотечественницы массово полюбили устраивать там девичники, пишет Life.

По данным источника, девушки организуют в Суздале, входящем в Золотое кольцо России, девичники в русском стиле. Они катаются на тройках, плавают на ладьях, устраивают чаепития, дегустации медовухи и фотосессии в исторических костюмах.

«С системной точки зрения это очень правильно: девочки напитываются женской энергией, а потом, возвращаясь к своим мужчинам, могут обмениваться этой энергией», — пояснила психолог и эксперт по роду Лариса Никитина.

Собеседница издания также отметила, что после пандемии и на фоне сложной экономической ситуации люди интуитивно стали тянуться к корням и пытаться «нащупать связь с чем-то постоянным и надежным». По словам Никитиной, все люди связаны с предками, даже если ничего о них не знают.

«Приезжая на свою малую родину или надевая костюмы, напоминающие одежду прошлых веков, мы как будто восстанавливаем эту связь», — подчеркнула она.

Ранее россиянам раскрыли способ нажиться на избинге в пределах Золотого кольца. Эксперты посоветовали им инвестировать в недвижимость в городах и заработать на туристах.

