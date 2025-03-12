Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:25, 12 марта 2025Бывший СССР

Российские военные поразили все шведские танки ВСУ

Forbes: ВС России поразили все десять шведских танков ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Wikipedia

Российские военные поразили все танки, переданные Швецией Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Forbes.

Уточняется, что всего Киев получил десять шведских танков Stridsvagn 122 (Strv 122).

«За два года упорных боев российские войска добились не менее 14 попаданий в 63-тонные четырехместные танки — возможно, это означает, что все десять танков были повреждены, некоторые — более одного раза», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили на юге Донецкой народной республики немецкий танк ВСУ Leopard. Удар по нему был нанесен в районе населенного пункта Бурлацкое.

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция была дерзкой». Кадыров опубликовал видео с российскими военными, пробиравшимися 15 километров по газопроводу в Суджу

    Россиянам назвали способ разобраться с курящими на лестнице соседями

    На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

    Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?

    Три десятка туристов застряли посреди моря на тонущем катере в Таиланде

    Стали известны требования России по прекращению огня на Украине

    Сосед США определился с ответными пошлинами

    Журналист напомнил об условиях России по прекращению огня

    Звезда «Доктора Хауса» похвасталась стройной фигурой в честь 41-летия

    Зеленский заявил о готовности подписать соглашение по редкоземельным металлам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше