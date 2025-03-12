Forbes: ВС России поразили все десять шведских танков ВСУ

Российские военные поразили все танки, переданные Швецией Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Forbes.

Уточняется, что всего Киев получил десять шведских танков Stridsvagn 122 (Strv 122).

«За два года упорных боев российские войска добились не менее 14 попаданий в 63-тонные четырехместные танки — возможно, это означает, что все десять танков были повреждены, некоторые — более одного раза», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили на юге Донецкой народной республики немецкий танк ВСУ Leopard. Удар по нему был нанесен в районе населенного пункта Бурлацкое.