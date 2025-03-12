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05:11, 12 марта 2025Россия

Российский боец ценой своей жизни спас мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

Боец «Сухой» спас женщину и ребенка от обстрела ВСУ, накрыв их своим телом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Andy Watkins / Unsplash

Местная жительница села Шевченко рассказала, как российский боец Виталий с позывным «Сухой» спас ее дочь и внучку от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) ценой своей жизни. Ее цитирует РИА Новости.

По словам женщины, однажды Виталий пришел к ней в дом и попросил зарядить пауэрбанк. Он пообщался с женщиной и угостил ребенка шоколадками. В дальнейшем солдат приходил к ней еще несколько раз. В последний его визит ВСУ начали атаку при помощи тяжелого дрона «Баба Яга».

«Он как раз сидел у нас. Когда расстреливали они нас огнем, у меня собака практически сгорела, у меня муж обгорел, у меня внучка — ручка обгорела у нее. Внучка маленькая, грудная, ей год и шесть месяцев было», — рассказывает женщина.

«Сухой» быстро среагировал, и своим телом накрыл женщину с ребенком. В результате они выжили, однако боец от полученных ранений погиб, рассказывает хозяйка дома.

Ранее сообщалось, что российские военные спасли сослуживца из-под завалов после авиаудара ВСУ.

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