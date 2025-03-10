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09:39, 10 марта 2025Бывший СССР

Российские бойцы вытащили сослуживца из-под завалов под обстрелом ВСУ

«РВ»: Бойцы ВС России спасли сослуживца из-под завалов после авиаудара ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Бойцы ВС России спасли сослуживца из-под завалов под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Видео спасения опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Во время спасения обстрелы не прекращались, ребята жертвовали собой», — подчеркнули авторы.

На видео попали последствия авиаудара ВСУ по позициям ВС России в районе населенного пункта Каменское Запорожской области. В результате налета украинской авиации бойцы подразделения БАРС оказались под завалами укреплений, один из военных получил ранения. На помощь ему пришли двое военнослужащих 429-го мотострелкового полка ВС России, откопав бойца под продолжающимися обстрелами.

Ранее солдат группировки войск «Днепр» ВС России на ореховском направлении закрыл собой пленного бойца ВСУ от атаковавшего их украинского дрона.

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