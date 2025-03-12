Российский штурмовик рассказал о передвижении в газовой трубе под Суджей

РИА Новости: Путь бойцов по трубе в Судже занял больше суток в один конец

В газовой трубе под Суджей, по которой передвигались российские штурмовики 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, были проблемы с кислородом. Из-за этого путь в одну сторону занял у военных около полутора суток, рассказал боец с позывным «Обрез», его цитирует РИА Новости.

«Мы зашли в начало трубы в шесть часов вечера. В одну сторону мы прошли за полтора суток, и обратно возвращались тоже полтора суток. (...) Там в некоторых местах плохо дышать», — пояснил боец.

Он также рассказал, что внутри трубы тяжело ходить из-за ее размеров — ее высота составляет 1,40 метра, так что встать в полный рост там было невозможно и весь путь пришлось проделывать, находясь в постоянном наклоне. Военнослужащий также сообщил, что на некоторых отрезках пути были места с доступом кислорода — там солдаты могли передохнуть, чтобы потом продолжить движение.

Ранее стало известно, что отряд российских солдат проник в Суджу по газовой трубе и вклинился в позиции Вооруженных сил Украины. Это стало неожиданностью для противника.