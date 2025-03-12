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11:34, 12 марта 2025Силовые структуры

Российский суд приговорил к 10 годам гражданина Украины за шпионаж

Суд Петербурга приговорил к 10 годам украинца Сугакова за шпионаж
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Украины Владислава Сугакова за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в сборе и передаче по заданию куратора, действующего в интересах иностранной разведки, сведений для использования против безопасности России. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Процесс над украинцем проходил в закрытом режиме из-за грифа секретности на материалах дела.

11 марта Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего гражданина Украины Олега Ращупкина за шпионаж.

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