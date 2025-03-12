Рынку ипотеки в России предрекли обрушение

«Эксперт РА»: Выдачи ипотеки в России могут рухнуть на 30 % в 2025 году

В 2025 году выдачи ипотеки в России могут обрушиться — по сравнению с результатами 2024 года объемы рискуют упасть на 30 процентов. Такую судьбу рынку жилищных кредитов предрекли специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» в своем обзоре, пишет РИА Новости.

При этом основная масса выданных кредитов на жилье будет приходиться на действующие льготные программы, так как текущие рыночные ставки по ипотеке оказались недоступными для многих россиян. Активизация рыночных сделок, по словам экспертов, возможна при ставках 13-15 процентов, но такое снижение в 2025 году вряд ли произойдет.

Ранее специалисты подсчитали, сколько сейчас нужно зарабатывать жителям российских мегаполисов, чтобы купить однокомнатную квартиру в ипотеку.

С текущими ставками по жилищным кредитам жителям городов-миллионников нужно зарабатывать от 109,8 тысячи до 341,4 тысячи рублей в месяц, чтобы иметь возможность приобрести среднюю однушку. Однако реальные доходы россиян в 1,6-3,2 раза ниже уровня, с которым одобрят ипотеку, выяснили специалисты.