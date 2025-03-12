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09:04, 12 марта 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» прогулялась в облегающем мини-платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 497 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась на улице во время прогулки. Она позировала на фоне растительности в облегающем кожаном мини-платье без рукавов зеленого оттенка.

В то же время сетевая знаменитость надела белые сапоги-носки, дополнила образ золотистыми браслетами, кольцами и ожерельем и взяла с собой бежевую сумку. Также она распустила гладко уложенные волосы и нанесла на губы розовую помаду.

Ранее в марте канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала на камеру откровенное декольте.

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