«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» прогулялась в облегающем мини-платье

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 497 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась на улице во время прогулки. Она позировала на фоне растительности в облегающем кожаном мини-платье без рукавов зеленого оттенка.

В то же время сетевая знаменитость надела белые сапоги-носки, дополнила образ золотистыми браслетами, кольцами и ожерельем и взяла с собой бежевую сумку. Также она распустила гладко уложенные волосы и нанесла на губы розовую помаду.

Ранее в марте канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала на камеру откровенное декольте.