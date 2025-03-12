Солдаты ВСУ массово сдались в плен на сватовском направлении

РИА Новости: Семь бойцов ВСУ сдались в плен под Новолюбовкой

Под Новолюбовкой на сватовском направлении в плен сдались семь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых структур.

«Под натиском бойцов группировки войск "Запад" ВС РФ, оружие сложили семь украинских военных из 66-й отдельной мехбригады ВСУ», — говорится в сообщении. Уточняется, что военнослужащие Украины сделали это организованно.

Силовики также сообщили, что на позициях, которые занимали ВСУ, были обнаружены тела двоих солдат, которых застрелили их сослуживцы.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» взяла в плен двоих украинских боевиков за прошедшие сутки. Уничтожено было до 225 солдат противника.