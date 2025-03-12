Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:04, 12 марта 2025Бывший СССР

Стала известна возможная цель удара армии России по Кривому Рогу

«РВ»: целью удара по Кривому Рогу была гостиница, где размещались наемники
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Целью удара по Кривому Рогу была гостиница «Дружба». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры русской весны».

«Ракета ударила по гостинице "Дружба" в Кривом Роге. Ранее сообщалось, что в гостинице противник размещает наемников», — указано в сообщении.

Отмечается, что это уже второй удар по гостинице за последнее время.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в пригороде Николаева в районе села Баловное объект с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал под удар, в результате которого десятки украинских бойцов и иностранных наемников были уничтожены.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы знаем, что нужно делать». Лавров заявил об опасном компромиссе по Украине и рассказал, как его избежать

    Российский «Архангел» модифицировал дрон-камикадзе

    Лавров высмеял идею Макрона защитить Европу «3-4 ядерными боеголовками»

    Мошенники придумали новый способ обмана россиян с помощью самозапрета на кредиты. Как не стать их жертвой?

    ФСБ задержала похитившего миллионы из бюджета российского региона бизнесмена

    Военные самолеты и вертолеты в небе над Курской областью сняли на видео

    Пригожин высказался о лишении званий Пугачевой

    В российском городе на кладбище закончились отведенные бойцам СВО места

    Пассажирский самолет чудом избежал столкновения с горой при посадке в Египте

    Белорусский игрок «Вашингтона» поблагодарил Овечкина за пас ему вместо гола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше