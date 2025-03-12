«РВ»: целью удара по Кривому Рогу была гостиница, где размещались наемники

Целью удара по Кривому Рогу была гостиница «Дружба». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры русской весны».

«Ракета ударила по гостинице "Дружба" в Кривом Роге. Ранее сообщалось, что в гостинице противник размещает наемников», — указано в сообщении.

Отмечается, что это уже второй удар по гостинице за последнее время.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в пригороде Николаева в районе села Баловное объект с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал под удар, в результате которого десятки украинских бойцов и иностранных наемников были уничтожены.