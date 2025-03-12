Стали известны новые правила похода в театры в Москве

Mos.ru: Правительство Москвы ввело новые правила похода в театры и на концерты

Правительство Москвы ввело новые правила посещения культурных мероприятий на площадках, подведомственных департаменту культуры города. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Нововведения будут действовать с 15 марта 2025 года и направлены на повышение безопасности зрителей, а также борьбу с мошенниками. Это станет возможным благодаря привязке каждого билета к идентифицирующим личность документам. Теперь передать билеты другим людям без переоформления не получится.

Сообщается, что правила будут действовать на мероприятиях в столичных театрах и на концертных площадках. В пилотном формате проект пройдет в нескольких учреждениях, список которых также доступен на портале mos.ru. Также в ведомстве уточнили, что для оформления билета не обязательно использовать общегражданский паспорт.

«Для оформления подойдут российский паспорт, загранпаспорт, студенческий билет, свидетельство пенсионера, водительское удостоверение, военный билет, именная карта москвича или даже банковская карта», — пояснили в пресс-службе.

При этом сообщается, что билет можно переоформить на другое лицо онлайн в случае его передачи. На большинстве площадок это возможно сделать вплоть до начала мероприятия. Кроме того, Депкульт порекомендовал покупать билеты через официальные сайты учреждений, либо на сервисе «Мосбилет», где уже собраны данные почти 16 миллионов пользователей.

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