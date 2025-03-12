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08:48, 12 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских войск в ЛНР

Марочко: ВС России продвинулись и закрепились на позициях у Кременной в ЛНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись и закрепились на новых позициях у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий нашим подразделениям удалось продвинуться на 300 метров вдоль автодороги Ямполовка — Торское. В кременском лесу ВС РФ закрепились на новых позициях северо-западнее Червоной Дибровы», — написал он.

Отставной военный добавил, что на юго-западе от Кременной бойцы Российской армии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские подразделения улучшили тактическое положение на этом участке, заняв более выгодные позиции.

Ранее Андрей Марочко сообщил о продвижении ВС России у Кременной. По его словам, на юго-западе от населенного пункта им удалось выровнять положение боевых порядков на участке протяженностью шесть километров.

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