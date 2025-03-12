Стало известно об оставленном в Судже парке военной техники НАТО

Shot: Военная техника НАТО брошена ВСУ на улицах Суджи

Военная техника НАТО брошена Вооруженными силами Украины (ВСУ) на улицах Суджи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

11 и 12 марта российские военные блогеры сообщили о восстановлении контроля над приграничным городом.

По сведениям канала, военная техника могла быть заминирована отступающими украинскими военнослужащими. Сейчас российские бойцы проводят зачистку.

При этом небольшое количество солдат ВСУ все еще находится в городе, отмечает канал. Некоторые из них пострадали при обстреле из РСЗО HIMARS, которым украинские войска подвергли Суджу 12 марта, указано в публикации.

Ранее было опубликовано видео, снятое в центре Суджи. На нем видны многочисленные повреждения, полученные зданиями и постройками.