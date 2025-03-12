Появились кадры с разрушениями в центре освобожденной от ВСУ Суджи

РИА Новости опубликовало видео с разрушениями в центре Суджи

В сети появилось видео с разрушениями в центре освобожденной от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Суджи Курской области. Ролик опубликовало РИА Новости в среду, 12 марта.

На кадрах видно поврежденные здания и множество обломков кровли, кирпичей и брусчатки, разбросанных по улице.

Ранее российские военные встретили выходящих из Суджи гражданских. На снятых ими кадрах видно женщину, пожилого мужчину на инвалидной коляске и двух сопровождающих их срочников.

О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Бойцы Вооруженных сил России пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. Минобороны эту информацию пока не подтвердило.