Стало известно об увеличении группировки ВСУ на севере ДНР

Марочко: ВСУ наращивают группировку войск у Колодезей и Заречного на севере ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировку войск у населенных пунктов Колодези и Заречное на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Анализ разведданных показывает увеличение численности украинских боевиков в районах населенных пунктов Колодези и Заречное», — написал он.

Отставной офицер добавил, что основным логистическим хабом для украинских военных на данном участке стал населенный пункт Ставки в Краматорском районе региона. По его словам, в поселке украинские войска также разместили защищенный командный пункт.

Ранее Марочко сообщил о продвижении российских войск в ЛНР. По его словам, они продвинулись и закрепились на новых позициях у Кременной.