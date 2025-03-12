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08:54, 12 марта 2025Бывший СССР

Стало известно об увеличении группировки ВСУ на севере ДНР

Марочко: ВСУ наращивают группировку войск у Колодезей и Заречного на севере ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировку войск у населенных пунктов Колодези и Заречное на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Анализ разведданных показывает увеличение численности украинских боевиков в районах населенных пунктов Колодези и Заречное», — написал он.

Отставной офицер добавил, что основным логистическим хабом для украинских военных на данном участке стал населенный пункт Ставки в Краматорском районе региона. По его словам, в поселке украинские войска также разместили защищенный командный пункт.

Ранее Марочко сообщил о продвижении российских войск в ЛНР. По его словам, они продвинулись и закрепились на новых позициях у Кременной.

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