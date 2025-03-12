Танк в сопровождении детей на подиуме в Париже возмутил общественность

Французский бренд Enfants Riches устроил показ на Неделе моды в Париже и возмутил общественность. Соответствующие видео и комментарии появились на странице журнала Nss Magazine в TikTok.

В размещенном ролике запечатлен картонный танк, который ехал по подиуму в сопровождении детей. При этом видно, что мальчики были одеты в классические костюмы, а девочка — в платье.

Пользователи сети удивились такому перформансу на шоу и принялись обсуждать его в комментариях под видео. «Честно говоря, этот бренд меня разочаровал. Когда он только появился, он был интересным и авангардным, но теперь он делает одно и тоже. Где инновации?», «Пахнет фашизмом», «Это безумие», «Богатые дети в репрессии», «Это же танк времен Второй мировой войны. Вы с ума сошли?» — писали они.

Ранее бренд Enfants Riches Deprimes представил на Неделе моды в Париже ремень с портретом советского вождя Иосифа Сталина.